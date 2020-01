Il Sole: la Cina punta sui giovani talenti locali. Entro l’anno 20mila nuovi campi di calcio (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Cina punta ai giovani talenti. Mira a favorire il loro allenamento e a formare tecnici adeguati per portarli avanti nel calcio. Lo scrive Il Sole 24 Ore annunciando che, Entro la fine dell’anno, la Cina realizzerà 20mila nuovi campi di calcio, dopo averne costruiti o ristrutturati 40mila dal 2017. Nei giorni scorsi, il direttore del dipartimento di salute fisica e di educazione artistica del ministero, Wang Dengfeng, dettagliando i progetti in corso e quelli realizzati, ha spiegato alla stampa “che le attività sportive e le competizioni sono vitali per lo sviluppo sano e completo degli studenti, aggiungendo che è necessario un maggiore lavoro per sensibilizzare il pubblico, migliorare il sistema delle istituzioni, della governance, così come le infrastrutture e la competenza degli insegnanti”. Per Pechino, insomma, la priorità è quella di coltivare il talento ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Il Sole: la #Cina punta sui giovani talenti locali. Entro l'anno 20mila nuovi campi di #calcio - ilNapolista - _ll66_ : RT @trescogli: @_ll66_ Ormai i meccanismi di condizionamento delle politiche di un paese sono quasi alla luce del sole. Gli Usa hanno inter… - trescogli : @_ll66_ Ormai i meccanismi di condizionamento delle politiche di un paese sono quasi alla luce del sole. Gli Usa ha… -