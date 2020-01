Il segreto anticipazioni: il losco piano di Fernando che vuole distruggere tutta Puente Viejo per riprendersi Maria (Di giovedì 2 gennaio 2020) Che cosa succederà nelle puntate de Il segreto in onda nel mese di gennaio 2020? Come sempre ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate. Iniziamo con l’episodio in onda domani 3 gennaio 2020. Anche questa settimana Il segreto ci aspetta alle 16,30 circa con dei nuovi episodi. Facciamo il punto della situazione: Francisca, dopo aver fatto le sue indagini, è sempre più convinta che il sindaco di Belmonte non abbia nulla a che fare con quello che è successo ad Adela. Inizia a credere che dietro a questa storia ci sia una persona molto ma molto furba che sa come muovere le fila. E non sbaglia perchè come noi ben sappiamo, dietro tutto quello che sta succedendo, c’è la mano di Fernando Mesia… Maria intanto, ancora una volta manipolata proprio da lui, sta per chiedere alla sua infermiera di non andare via. Ma tutto ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

