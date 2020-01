Il Segreto anticipazioni 7-10 gennaio: Antolina muore (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le anticipazioni de Il Segreto sono ricche di suspense e di pathos. Vendetta, intrighi, morte sono alcuni ingredienti presenti nelle puntate della popolare soap iberica in programma su Canale 5 da martedì 7 a venerdì 10 gennaio. Raimundo parte per la capitale, mentre donna Francisca porta avanti la sua vendetta. Prudencio scopre la verità su Machena e Lola. Antolina esce di scena. anticipazioni Il Segreto: Raimundo lascia Puente Viejo Donna Francisca è sempre più intenzionata a portare avanti il suo piano di vendetta nei confronti di Severo e Carmelo. Raimundo tenta in tutti i modi di farle cambiare idea, ma la donna non rinuncerà a fargliela pagare cara. Antolina riesce a convincere Isaac a ospitarla a casa sua. Il suo piano sembra funzionare, visto che la giovane Laguna non sembra rendersi conto della situazione in cui si è cacciata. Durante una chiacchierata con Paco, Prudencio ... Leggi la notizia su kontrokultura

