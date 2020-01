Il Segreto anticipazioni 3 gennaio 2020: Maria cade nella trappola di un nuovo nemico (Di giovedì 2 gennaio 2020) nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 3 gennaio 2020 su Canale 5, Maria cadrà inavvertitamente nella trappola di un altro nemico: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di venerdì 3 gennaio 2020 e le anticipazioni parlano di un nuovo nemico in arrivo a La Habana e nella vita della povera Maria. Raimundo decide di far visita a Fernando che, nel frattempo, sta preparando un'altra brutta sorpresa per Maria. L'infermiera Dori, infatti, ha deciso di lasciare La Habana ma Fernando convince la Castañeda a seguirla per scusarsi e riassumerla. La Vilches, però, nasconde un Segreto e Maria, con la sua corsa alla stazione, è finita nelle grinfie di un nuovo nemico. Il Segreto tornerà domani, 3 gennaio 2020, intorno alle 16:10 su ... Leggi la notizia su movieplayer

