Il salvataggio di Dakota, povero cavallo malnutrito (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il protagonista di questa storia è un cavallo di nome Dokota, che è stato costretto a vivere per circa 19 anni, in un piccolo spazio di terreno, in gravi condizioni di malnutrimento. Non è mai stato visitato né curato da un veterinario. I suoi denti e le sue zampe erano rovinati. Un giorno, dopo tutto quel tempo, durante il quale Dokota è stato trascurato, il suo proprietario ha deciso di contattare i volontari dell’associazione PETA e di affidarlo a loro. I ragazzi, dopo aver visto le sue condizioni, lo hanno subito portato via di lì e lo hanno condotto in una struttura, dove è stato curato e dove finalmente, dopo 19 anni, ha potuto mangiare nell’erba fresca. Oggi, Dakota ha uno spazio grande e pulito dove correre e giocare. Non deve più preoccuparsi di essere confinato in un piccolo e sporco terreno. Guardate il video di seguito: ... Leggi la notizia su bigodino

