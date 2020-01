Il prezzo di Xbox Series X potrebbe puntare verso l'alto se i leak sulla potenza si rivelassero fondati (Di giovedì 2 gennaio 2020) Siamo ormai nel 2020 e, questo, sarà l'anno della next-gen con l'arrivo di PS5 e Xbox Series X. Ultimamente, sono emerse diverse notizie sulle due console, con un leak che confermerebbe Series X decisamente potente, più potente anche di PS5.E, per questo motivo, sembra che la nuova macchina di Microsoft potrebbe puntare in alto per quanto riguarda il prezzo.Il noto insider Benji-Sales ha affermato su Twitter che, probabilmente, dovremmo aspettarci un prezzo di Series X più alto di quanto si pensava: "con gli ultimi leak sulla potenza di Xbox Series X che mirano a 56 compute unit con processo produttivo a 7 nanometri, non credo che la console costerà meno di 550, 600 dollari. Microsoft dovrebbe, altrimenti, vendere ogni unità in perdita."Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

