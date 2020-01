Il presidente del Turkmenistan a Capodanno si trasforma in un dj (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’eccentrico presidente-dittatore del Turkmenistan a Capodanno si trasforma in un dj VIDEO Il presidente del Turkmenistan, stato isolato e autoritario dell’Asia centrale, si esibito in una performance da dj nella notte di Capodanno 2020. Gurbanguly Berdymukhammedov, al potere dal 2006, non è nuovo a queste scene eccentriche sotto le telecamere. Il presidente del Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhammedov Lo scorso agosto, per esempio, per dimostrare di essere vivo il dittatore turkmeno si è fatto riprendere alla guida di un’auto mentre percorreva di corsa il perimetro della cosiddetta “Porta dell’Inferno“, la straordinaria voragine di fuoco che brucia nel deserto del Turkmenistan dal 1971. Il cratere ha un diametro di 70 metri e una profondità di quasi 50 metri. Il suo bagliore è visibile di notte, anche da chilometri di distanza. Brucia ... Leggi la notizia su tpi

astro_luca : Onorato, oltre la mia capacità di espressione, del saluto del Presidente #Mattarella. Il suo augurio è per me spron… - Quirinale : rivedi il #Messaggio di Fine Anno del Presidente #Mattarella ????, il #video integrale ?? - Paolo_Bargiggia : Quando senti un discorso così debole da parte del Presidente della Repubblica, capisci perché l'Italia è un Paese m… -