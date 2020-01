Il piano della Sardegna per il cemento libero in riva al mare (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Regione Sardegna e il suo governatore, il leghista Solinas, preparano un nuovo piano Casa che, se approvato, consentirà di costruire anche all’interno della fascia inderogabile dei 300 metri dal mare, facendo a pezzi il piano paesaggistico regionale targato Soru e la normativa quadro nazionale che disciplina le regole sul paesaggio. Un vulnus, racconta oggi Il Fatto Quotidiano, che rischia di costare la bocciatura in sede costituzionale al progetto approvato dalla giunta su proposta dell’assessore all’Urbanistica Quirico Sanna, ed è per questo forse che dopo l’annuncio in conferenza stampa il 23 dicembre il testo della norma a tutt’oggi non risulta ancora consultabile nel sito della Regione Sardegna. STANDO ALLA RELAZIONE che accompagna il progetto e che siamo riusciti a leggere in anteprima, l’obiettivo del disegno di legge “Disposizioni per il per il riuso, la riqualificazione ed ... Leggi la notizia su nextquotidiano

