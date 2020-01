Il patrimonio di Checco Zalone, l’uomo dei record del cinema italiano (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il patrimonio di Checco Zalone, il recordman del cinema italiano ‘nato’ a Zelig e maturato sul grande schermo. Uomo dei record del cinema italiano, Checco Zalone apre il 2020 con il successo di Tolo Tolo, quinto film del comico diventato famoso sul palco di Zelig. Il patrimonio di Checco Zalone Checco Zalone ha un patrimonio che, stando alle informazioni a nostra disposizione, si aggira intorno ai cinque milioni di euro. Niente male per il comico nato a Zelig e in grado poi di ritagliarsi un posto al sole nel cinema italiano. Un successo confermato a suon di incassi da record per i suoi film in grado di rivolgersi a un pubblico decisamente molto ampio. E questa è una grande dote per un uomo chi fa cinema. Tutt’altro che sprovveduto come il suo personaggio, Checco ha creato una società dove convergono i proventi della sua arte. La società è gestita dalla ... Leggi la notizia su newsmondo

