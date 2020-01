Il parlamento turco ha approvato il dispiegamento di soldati in Libia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il parlamento turco ha approvato il dispiegamento di soldati in Libia per fornire assistenza militare al governo guidato dal primo ministro Fayez al Serraj, riconosciuto e appoggiato dalla comunità internazionale. È il risultato di un accordo di cooperazione militare firmato settimane fa Leggi la notizia su ilpost

