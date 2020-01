IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di venerdì 3 gennaio 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) anticipazioni puntata n. 55 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di venerdì 3 gennaio 2020: Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) e Adelaide di Sant’Erasmo cominciano a nutrire dei dubbi riguardo ai reali sentimenti provati da Umberto (Roberto Farnesi), ciò per via di un bracciale che il Guarnieri promette a tutt’e due le donne… Ludovica Brancia (Giulia Arena) decide di affrontare Angela (Alessia Debandi), alla quale ordina di non avvicinarsi a Riccardo (Enrico Oetiker). In casa Cattaneo giunge una bruttissima notizia, destinata a sconvolgere Silvia (Marta Richeldi) e Luciano (Giorgio Lupano) ma anche Roberta (Federica Debenedittis): Federico (Alessandro Fella) ha avuto un grave incidente! Il PARADISO DELLE SIGNORE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di venerdì 3 gennaio ... Leggi la notizia su tvsoap

