Il nuovo tweet del Papa: «Prendiamoci cura degli altri». Ma continua l’ironia per lo schiaffetto di Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) La reazione di Papa Francesco, che dopo la messa di fine anno si è opposto energicamente allo strattonamento di una fedele, non smette di scatenare l’ironia dei social. Dopo i numerosissimi meme e il video di Matteo Salvini, che ieri ha scimmiottato il gesto, oggi gli utenti si sono scatenati sotto a un nuovo tweet del Pontefice. Chiediamo questa grazia: di vivere l’anno col desiderio di prendere a cuore gli altri, di prenderci cura degli altri.— Papa Francesco (@Pontifex it) January 2, 2020 Si legge sul profilo Twitter di Papa Francesco: «Chiediamo questa grazia: di vivere l’anno col desiderio di prendere a cuore gli altri, di prenderci cura degli altri». Associando queste parole al suo gesto di Capodanno diventato virale in molti hanno cinguettato immagini e commenti ironici. C’è chi rappresenta lo scontro tra il pontefice e la fedele come una battaglia di ... Leggi la notizia su open.online

