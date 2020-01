Il nuovo album di Justin Bieber presentato nel documentario Seasons in esclusiva su YouTube (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il nuovo album di Justin Bieber sta per arrivare. A ricordarcelo è il documentario che presto sarà trasmesso in esclusiva su YouTube e nel quale è concesso un primo assaggio del prossimo singolo dell'artista canadese. In arrivo il nuovo album di Justin Bieber Per il momento, l'unico indizio sul nuovo album è che sarà diverso dagli altri, mentre è già disponibile il trailer del documentario che sarà trasmesso da YouTube a cominciare dal 27 gennaio prossimo e in 10 episodi totali, attesi per le serate del lunedì e del mercoledì. Justin Bieber nel documentario Seasons Nel documentario, il cui trailer è stato annunciato il 31 dicembre scorso, si racconteranno alcuni dei passaggi della realizzazione del nuovo album, quello che darà un seguito naturale a Purpose, rilasciato nell'ormai lontano 2015. Season sarà trasmesso su YouTube Il prodotto di YouTube conterrà anche ... Leggi la notizia su optimaitalia

