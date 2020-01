Il Movimento 5 stelle ha espulso il senatore Gianluigi Paragone (Di giovedì 2 gennaio 2020) Paragone al Wired Next Fest 2019 di Firenze (foto: Zoe Vincenti) Il senatore del Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone è stato espulso dal partito fondato da Beppe Grillo. La decisione è arrivata ieri, 1 gennaio, dopo il parere del collegio dei probiviri, cioè l’organo di garanzia interno al M5s che regola le controversie che riguardano gli iscritti al partito. Dalla nascita del governo Conte bis, Paragone – già noto per la sua conduzione del talk show politico La gabbia, andato in onda dal 2013 al 2017 su La7 – aveva preso posizioni molto distanti dalla linea pentastellata sposata dalla dirigenza del partito (a cui aveva accennato anche al Wired Next Fest di Firenze) e aveva speso parole dure anche per Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento. Il giornalista e conduttore lo scorso 16 dicembre aveva inoltre votato no alla legge di bilancio, un provvedimento su cui la ... Leggi la notizia su wired

