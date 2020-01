Il mistero del Passo Dyatlov, 9 escursionisti morti in circostanze strane: cosa è successo sugli Urali nel 1959? [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Uno dei misteri irrisolti più duraturi del XX secolo è quanto successo a 9 escursionisti trovati morti al Passo Dyatlov, negli Urali, in Russia nel 1959. Nonostante sia avvenuto quasi 61 anni fa, le autorità in Russia stanno ancora lavorando alle indagini per riaprire il caso e tentare di risolvere tutti gli interrogativi che non hanno ancora una risposta. Le famiglie delle 9 vittime non hanno mai compreso come siano morti i lori cari. La strana serie degli eventi è iniziata nell’inverno del 1959, quando un esperto escursionista e Igor Dyatlov, studente universitario di 23 anni, riunirono un gruppo di 10 persone per un’escursione attraverso il tratto settentrionale degli Urali, in quella che era l’Unione Sovietica. Avevano tutti tra i 21 e i 24 anni (solo una persona aveva 35 anni). Ma l’avventura non era quella di un gruppo di giovani spericolati, come potrebbero far pensare le ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

robertovazzana : @Iperbole_ @JaponicaIrai #Mattarella era su ogni canale..dunque erano 2 le cose da fare..lasciare la tv accesa in a… - MomiraMonika : RT @GerberArancio: @redne2013 @CasaLettori @ragazzadiperla @Rafagrodoro @raffanchio @ragazzoBlues @Rebeka80721106 @rebuhonaor @salottodeibe… - raffanchio : RT @GerberArancio: @redne2013 @CasaLettori @ragazzadiperla @Rafagrodoro @raffanchio @ragazzoBlues @Rebeka80721106 @rebuhonaor @salottodeibe… -