Il Milan ha acquistato Freddie Mercury, non Ibrahimovic: il miglior antidepressivo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Milan ha acquistato Freddie Mercury. Pensano che valga qualcosa il fatto che sappia giocare a pallone, che porti in dote ancora qualche gol, e si chiami Zlatan. Ma no, ha ragione Mino Raiola: “Non potevo permettere che il suo ultimo palcoscenico fosse Los Angeles: questi sei mesi saranno come l’ultima tournée dei Queen”. L’atterraggio dell’aereo privato è stato ripreso e messo sui social. Poi le folle adoranti davanti alla clinica delle visite mediche, e tutto il copione già sviscerato mille volte. L’ennesimo ridondante “live” del pallone, l’ “Ibra day” che prima è stato il “Ronaldo day” e che sarà il day di mille altri fenomeni che caleranno come le stelle sulla terra. Un format anti-depressivo, l’ingaggio del Prozac umano che toglie il pallone dal campo con la mestizia degli ultimi mesi ... Leggi la notizia su ilnapolista

