Il miglior gioco del decennio per il director di God of War? Tutti! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Con la fine dell'anno e del decennio è normale tirare le somme e anche l'industria videoludica lo ha fatto e lo fa con una certa insistenza. Mentre alcuni fan di Xbox ipotizzano (e sperano) un suo passaggio negli Xbox Game Studios, Cory Barlog si lancia in una riflessione sotto alcuni punti di vista banale ma che non va assolutamente dimenticata o sottovalutata.Il director di God of War ha risposto a un tweet pubblicato dal profilo ufficiale di Xbox che chiedeva agli utenti di decretare il miglior gioco del decennio. Il suo primo cinguettio, piuttosto semplice e immediato, è anche stato accompagnato da delle spiegazioni decisamente più chiare e interessanti."Ogni dannato gioco. Ogni giocatore risponde a un gioco in maniera diversa. Ciò che uno ama potrebbe essere detestato da un altro. I giochi comunicano con noi in maniera molto personale in base alle nostre esperienze di vita ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Il papà dell'ultimo God of War decreta il miglior gioco del decennio e la fa a modo suo! #GodofWar #CoryBarlog - affaridanerd : Cluedo: Disperso a Las Vegas ?? Miglior prezzo di sempre ?? 19,53€ invece di 28,99€ ?? - affaridanerd : Pictionary ?? Miglior prezzo di sempre ?? 20,85€ invece di 35,99€ - sconto 42% ?? -