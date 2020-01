Il Mattino: il Napoli apre il casting per il terzino sinistro (Di giovedì 2 gennaio 2020) Con oggi si apre un mese impegnativo per il Napoli secondo quanto riporta oggi il Mattino, il club azzurro infatti è al lavoro da tempo per chiudere velocemente le trattative di mercato che lo vedono protagonista. In ballo c’è la rifondazione della squadra che però avrà luogo in estate, ma bisogna gettare le basi e cominciare a riempire i buchi che si sono venuti a creare con il nuovo modulo messo in campo da Rino Gattuso. Si lavora in difesa sulla fascia occupata da Mario Rui dove sono almeno 3 i nomi in lista Ringhio vuole un’alternativa a Mario Rui e i nomi sul tavolo sono quelli di Leonardo Koutris dell’Olympiacos, Ricardo Rodriguez del Milan Marcos Acuña dello Sporting Lisbona: a meno che Ghoulam non dia segnali di ripresa consistenti. Cosa che in queste ore non è successo. Nessuna certezza fino ad oggi, ma quello che è sicuro è che il Napoli punta ad un prestito per il ... Leggi la notizia su ilnapolista

CulturePSG : Allan va prolonger au Napoli (Il Mattino) - napolista : Il Mattino: il #Napoli apre il casting per il terzino sinistro I nomi sul tavolo sono quelli di Leonardo #Koutris… - news24_napoli : Il Mattino: “Preso (quasi) il regista, il Napoli punta un terzino… -