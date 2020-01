Il fratello (non famoso) di Brad Pitt: “Mi scambiano lui almeno tre volte a settimana” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Brad Pitt ha un fratello non famoso (la loro somiglianza è pazzesca) Brad Pitt ha un fratello minore che gli somiglia moltissimo. Si chiama Douglas Pitt, e non è famoso come il fratello. Nella vita fa l’imprenditore, l’unica volta in cui è finito sotto i riflettori è stato quando ha ricoperto il ruolo da protagonista di “6ix”, parodia di “Seven”, film portato al successo da Brad Pitt. Brad e Douglas Pitt “Mi scambiano per mio fratello almeno tre volte a settimana”, si era “lamentato” in passato Douglas Pitt. Il fratello di Brad Pitt lavora nel settore immobiliare e in quello informatico. Gestisce anche una fondazione che si occupa di istruzione e formazione professionale per persone in difficoltà ed è ambasciatore Unicef. Leggi anche: Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? Il gesto dell’attore fa sognare i fan della coppia Brad Pitt rivela: “Ho ... Leggi la notizia su tpi

Michele Cucuzza prima del Grande fratello Vip : “Non ho le idee chiare” : Grande Fratello Vip anticipazioni, Michele Cucuzza rivela: “Non ho le idee chiare” Giornalista, scrittore e per anni padrone di casa de La Vita in Diretta (oggi nelle mani di Lorella Cuccarini e Alberto Matano): Michele Cucuzza si prepara ad affrontare la prossima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà mercoledì 8 gennaio su Canale 5, con entusiasmo e curiosità. In una recente intervista rilasciata a Libero, Michele Cucuzza ha ...

Grande fratello Vip - Wanda Nara confessa : “Non è stato facile” : Grande Fratello Vip, Wanda Nara confessa : “Sola con cinque figli, non è stato facile” Mancano ormai pochissimi giorni prima dell’inizio del Grande Fratello Vip. Sul reality, che inizierà l’8 gennaio, da mesi sono stati annunciati gli opinionisti, che saranno il cantante Pupo e Wanda Nara , moglie-manager di Mauro Icardi. Quest’ultima, prima d’iniziare la sua nuova esperienza, ha rilasciato un’intervista ...

Il gemello scopre un cancro e si suicida insieme al fratello : non volevano vivere divisi : Non accettavano di vivere l’uno senza l’altro. Sembra essere stata questa la ragione che ha spinto al suicidio due fratelli gemelli del Kent, ex star di un reality show molto popolare in Gran Bretagna, dopo che ad uno di loro era stato diagnosticato un cancro . Billy e Joey Smith, 32 anni, sono stati trovati sabato scorso vicino ad un albero. Pochi giorni prima avevano postato sui loro account social un video nel quale cantavano e ...

Luca Onestini : "Ivana è la mia spalla ed io sono la sua. Raffaello Tonon? Non è mai finito il nostro Grande fratello " : Rivelo, il programma di interviste a personaggi noti dell’attualità e dello spettacolo condotto da Lorella Boccia, giovedì 2 gennaio alle 21:10, su Real Time, ospita nel suo salotto l’ex tronista di 'Uomini e Donne' e concorrente del ' Grande Fratello Vip', Luca Onestini .prosegui la lettura Luca Onestini : "Ivana è la mia spalla ed io sono la sua. Raffaello Tonon? Non è mai finito il nostro Grande Fratello" pubblicato su Gossipblog.it 30 ...

Napoli - cartello sul presepe : Gesù Bambino? Non c’è - rubato da fratello ladro : “La mangiatoia è vuota perché fratello ladro lo ha rubato ”. Questo il cartello apparso nel presepe della parrocchia di Sant’Antonio da Padova a Torre del Greco ( Napoli ), dal quale è stata portata via la statuina di Gesù Bambino. Il cartello è stato apposto dai frati e una foto scattata da un passante ha trovato subito rapida diffusione nei gruppi dedicati a Torre del Greco, su Facebook e altri social media, scatenando ...

Debora e il fratello che non ha mai visto / Massimo : 'Finalmente una famiglia' : Debora cerca suo fratello Massimo a La Porta dei Sogni con l'aiuto di Mara Venier. Non ha sua notizie da cinquantanni ma...

Antonella Elia non si sposa prima del Grande fratello Vip - : Serena Granato La futura concorrente del Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia , è felicemente innamorata di Pietro Delle Piane. Ma ora smentisce tutti i rumors Dopo essere stata al centro del gossip, per via della querelle mediatica che l'ha vista contrapporsi a Taylor Mega, Antonella Elia è tornata a far parlare di sé. L'attrice e showgirl, originaria di Torino e classe 1963, ha voluto smentire tutti gli ultimi pettegolezzi che la ...

Grande fratello Vip 4 : Eliana Michelazzo si sfoga per non essere stata scelta come concorrente : Grande Fratello Vip 4 sta per tornare su Canale 5 e moltissimi concorrenti sono stati già annunciati. Presentato da Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Wanda Nara, il Grande Fratello Vip 4 inizierà il prossimo 7 Gennaio 2020 con doppio appuntamento settimanale. Eliana Michelazzo la conosciamo tutti e tutti conosciamo la sua storia. Ex agente di Pamela Prati, in combutta con Pamela Perricciolo, aveva destato scalpore per il caso Prati ...

La sorella di Pietro : "Distrutta per Gaia e Camilla. Ma non è colpa di mio fratello " : “Sono davvero distrutta per quelle due povere ragazze che hanno perso la vita, immagino il dolore della famiglia e degli amici”. Così scrive su Instagram Emma Genovese, sorella di Pietro , il ragazzo che ha investito Gaia e Camilla, le due 16enni morte nell’incidente in Corso Francia a Roma nella notte tra il 21 e il 22 dicembre.Mentre l’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, in ...

Eliana Michelazzo svela : “Il grande fratello Vip non mi ha chiamata - mi sarei aspettata un invito” – VIDEO : Eliana Michelazzo ospite a Il Punto ha svela to che si aspettava di essere invitata al grande Fratello Vip, voleva riscattarsi dopo lo scandalo Prati Si torna a parla di Eliana Michelazzo , ospite ieri a Il Punto l’ex agente di Pamela Prati ha svela to che sperava di far parte del cast della quarta edizione del […] L'articolo Eliana Michelazzo svela : “Il grande Fratello Vip non mi ha chiamata , mi sarei aspettata un ...

Eliana Michelazzo delusa : “Il Grande fratello Vip non mi ha chiamata” : Eliana Michelazzo sperava di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto a Il Punto Torna ad attirare l’attenzione del gossip Eliana Michelazzo . L’ex agente di Pamela Prati per mesi è stata una delle protagoniste dello scandalo scoppiato a causa del finto matrimonio tra la Prati e l’inesistente Mark Caltagirone. Mark Caltagirone non era l’unica persona inesistenze, anche Simone Coppi in realtà non è mai ...

Rita Rusic al Grande fratello Vip 2020 : “Mi spaventa stare con persone che non conosco” : Ospite della puntata di 'Verissimo', trasmessa sabato 21 dicembre, Rita Rusic ha parlato dell'ormai imminente partecipazione al ' Grande Fratello Vip 2020 '. Inoltre, ha ricordato le tappe del suo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, dal giorno delle nozze al ricordo più brutto: "Il momento più brutto è stato quando ho visto nei suoi occhi che non c'era più niente".Continua a leggere

Alfonso Signorini svela : “Marco Carta al Grande fratello Vip? Non glielo abbiamo mai chiesto” - la replica del cantante : Alfonso Signorini nega di aver chiesto a Marco Carta di partecipare al Grande Fratello Vip, il cantante pubblica però alcune prove su Instagram Si torna a parlare della quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Il reality andrà in onda a partire dall’8 gennaio, gli opinionisti della nuova edizione saranno Wanda Nara e Pupo. Di recente il settimanale Nuovo aveva parlato del possibile cast della quarta ...

Giovanni Conversano al Grande fratello Vip? La sua risposta : ‘La media del QI non può essere alzata’ : Giovanni Conversano ha risposto alla possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatore e tronista non è stato molto gentile. Ecco che cosa ha detto Giovanni Conversano al Grande Fratello Vip? La risposta dell’ex tronista In questi ultimi mesi Giovanni Conversano è tornato sulle pagine di gossip per il suo attacco alla sua ex […] L'articolo Giovanni Conversano al Grande Fratello Vip? La sua risposta : ...

Alfonso Signorini contro Marco Carta : “Dice di aver rifiutato il Grande fratello Vip ma non lo abbiamo mai invitato” : Alfonso Signorini ha lanciato una stoccata a Marco Carta, smentendo platealmente una sua dichiarazione di qualche giorno fa. “Marco Carta ha detto che ha rifiutato la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip, ma nessuno gliel’ha mai fatta”, ha detto il direttore di Chi a Piero Chiambretti. Insomma, una smentita categorica di quando aveva scritto il cantante su Instagram pochi giorni fa: “Non è vero che sarò al Grande Fratello Vip. Mi è ...

