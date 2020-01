Il fenomeno Paragone che sconquassa gli equilibri della politica italiana (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’espulsione di Gianluigi Paragone dal Movimento 5 Stelle è il più grande autogol della Terza Repubblica nata con le elezioni del 4 marzo 2018 in cui fu proprio il Movimento a trionfare. Non è Paragone ad andarsene e non è stato nemmeno “cacciato via”, se riflettete un attimo. A finire, con la scellerata gestione Di Maio, è invece proprio il Movimento 5 Stelle. I Pentastellati si ritrovano in meno di due anni ad aver perso metà dei voti e soprattutto la “carica”. Sì, la carica, la grinta, la voglia di combattere: quella caratteristica rivoluzionaria ed anti-sistema che ne aveva decretato il successo. E Gianluigi Paragone che c’entra in tutto questo? C’entra perché Gianluigi, in tutta la sua azione politica dal giorno della sua elezione in Senato in poi, ha incarnato perfettamente lo spirito originario del Movimento. Le battaglie per difendere i ... Leggi la notizia su urbanpost

