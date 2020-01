Il balletto politico intorno al decreto Salva Sicilia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Si esprimono in un surreale burocratese, Ministri della Repubblica, Deputati della Regione Sicilia, Responsabili locali di partito mostrando una stupefacente inconsapevolezza dello spettacolo a cui stanno danno vita… o forse un consolidato cinismo.Stiamo parlando del balletto politico in atto intorno all’accordo stabilito con apposito decreto (“Salva Sicilia”) tra il ministro Provenzano (37 anni, Pd) e il Governatore Nello Musumeci (64 anni, ex MSI ora #DiventeràBellissima) a proposito delle modalità di rientro dal mostruoso disavanzo di 2,2 miliardi sin qui accumulato.Novanta giorni è il tempo accordato per predisporre le riforme utili per smaltire il debito in 10 anni. Un orizzonte temporale mitologico considerando quello che sta succedendo nel Paese, in Europa e nel mondo: 10 anni possono voler dire tutto e niente, e probabilmente proprio ... Leggi la notizia su huffingtonpost

