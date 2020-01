Il 2020 corrisponde ai giorni del 1992, se avete un calendario potete riutilizzarlo! Ecco tutti i ponti del 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lo sapete che il 1992 corrisponde nei giorni al 2020? Se avete un calendario potete riutilizzarlo! Quasi tre settimane di vacanza con soli sei giorni di ferie, che possono diventare ancora di più se si aggiungono altre 24 ore lontani dal posto di lavoro nei primi giorni del 2021. Accade nel 2020, un anno particolarmente generoso di ‘ponti’. E alzi la mano chi non ha un amico o un parente che a inizio anno non si metta, calendario alla mano, a fare il calcolo di quanti ponti ci sono, come sono messi, quali viaggi rendono possibili. Non a caso nel 2019 le partenze degli italiani sono aumentate del 64% a Pasqua e del 27% per quelle di Capodanno. È anche un gioco di incastri: tra Natale e Capodanno 2020 si potranno fare ben dieci giorni di vacanza (dal 25 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021) ‘attaccando’ a festività e ponti appena 4 giorni di ferie. Tra Capodanno e l’Epifania si potrà invece ... Leggi la notizia su howtodofor

Majden3 : RT @NatangeloM: Buon 2020! Eccovi il mio oroscopo: scoprite il vostro segno a cosa corrisponde e se conoscete i miei personaggi saprete sic… - _redcarpet : Ecco un'idea su come iniziare al meglio il 2020 ??? Se volete saperne di più spulciate le trame cliccando sui titoli… - ElenaLhasa : RT @NatangeloM: Buon 2020! Eccovi il mio oroscopo: scoprite il vostro segno a cosa corrisponde e se conoscete i miei personaggi saprete sic… -