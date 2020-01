Ibrahimovic: “Sono tornato a casa, farò di nuovo saltare San Siro” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic è atterrato all’aeroporto di Linate a Milano alle ore 11:30 di giovedì 2 gennaio: dopo le visite mediche, inizierà l’avventura con il Milan. Il giocatore è stato accolto allo scalo milanese da moltissimi giornalisti e tifosi che hanno intonato: “Ibra uno di noi”. Con un aereo privato ha raggiunto Milano dalla Svezia, dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza. Nel pomeriggio, dopo le visite, firmerà il nuovo contratto con i rossoneri. Vediamo le sue prime dichiarazioni. Ibrahimovic a Milano “Sono contento di essere tornato a casa mia, finalmente”, sono queste le prime parole di Ibrahimovic a atterrato a Linate (Milano) per la firma con il Milan. Moltissimi tifosi rossoneri si sono radunati fuori dalla clinica dove lo svedese farà le visite mediche per acclamare l’arrivo del giocatore. “Aspetto tutti – ha detto ... Leggi la notizia su notizie

