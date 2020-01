Ibrahimovic Milan, lo svedese accerchiato dai tifosi all’arrivo – VIDEO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ibrahimovic Milan, bagno di folla per lo svedese all’aeroporto. Il giocatore accerchiato in macchina da tutti i tifosi rossoneri Incredibile bagno di folla all’aeroporto di Milano Linate per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, arrivato con un volo privato e venuto fuori da una parte secondaria dello scalo, ha avuto palesi difficoltà a muoversi. I tifosi l’hanno infatti accerchiato all’uscita mentre il calciatore era già entrato in macchina, a testimonianza di quanto l’ambiente rossonero creda in una rinascita grazie a lui. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : ???2 gennaio 2020: il ritorno di #Ibrahimovic al #Milan. Ecco lo sbarco a Linate @MilanNewsit - AntoVitiello : Tifosi del #Milan all'assalto di #Ibrahimovic @MilanNewsit - AntoVitiello : Già tanti tifosi del #Milan a Linate in attesa di #Ibrahimovic @MilanNewsit -