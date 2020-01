Ibrahimovic Milan, le prime parole: «Questa è casa mia» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ibrahimovic Milan, arrivano le prime parole dello svedese: «Ho sempre detto che Questa è casa mia, finalmente sono qua» Ai microfoni della tv ufficiale del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha rapidamente commentato il suo approdo in rossonero. Ecco le parole del calciatore svedese: «Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L’importante è che sono qua, sono molto contento e molto emozionato. Ho sempre detto che Questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l’importante. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : ???2 gennaio 2020: il ritorno di #Ibrahimovic al #Milan. Ecco lo sbarco a Linate @MilanNewsit - AntoVitiello : Tifosi del #Milan all'assalto di #Ibrahimovic @MilanNewsit - AntoVitiello : Già tanti tifosi del #Milan a Linate in attesa di #Ibrahimovic @MilanNewsit -