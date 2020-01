Ibrahimovic incontenibile – Ecco cosa ha chiesto nel giorno della presentazione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic sorprende tutti nel giorno della sua presentazione Ibrahimovic subito dopo il primo incontro con Pioli chiede di sostenere una sessione di allenamento in palestra a Milanello. Lo rende noto il giornalista Pietro Balzano Prota su twitter: Chiacchierata con mister #Pioli e quasi un’ora di seduta in palestra, voluta fortemente da #Ibra, non era programmata. Il day 1 di #Zlatan a #Milanello @RadioRossonera — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) January 2, 2020 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Perin saluta la Juventus: “Qui ho imparato a ‘dover vincere’” Pistocchi al veleno su Twitter contro Luciano Moggi Calciomercato – Il Napoli forte su Acuna, esterno mancino dello Sporting Lisbona VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro: affare Lobotka, scambio De Sciglio-Hysaj Koutris, l’agente svela: “Futuro al Napoli? Al mio assistito non ... Leggi la notizia su forzazzurri

