Ibrahimovic di nuovo re al Milan: «Sono tornato a casa» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ibra non porta notizie, Ibra è la notizia. Il fuoriclasse svedese è arrivato stamattina a Milano, aeroporto di Linate, con un jet privato, poi subito alla clinica «La Madonnina» per le visite mediche, in sede ed infine Milanello. Accolto come un messia, anche stavolta, come tutte le altre volte in cui ha cambiato squadra (8 in tutto) e continente, dall'Europa all'America, andata e ritorno, come in questo caso, di nuovo in rossonero a nove anni abbondanti dall'ultima volta, era ... Leggi la notizia su vanityfair

