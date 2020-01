Ibrahimovic al Milan, la giornata LIVE: lo svedese in attesa dell’idoneità sportiva – VIDEO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Milan e tutti i suoi tifosi hanno riabbracciato Zlatan Ibrahimovic, atterrato in mattinata a Linate: il racconto LIVE della giornata Iniziata ufficialmente la nuova avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese è atterrato intorno alle 11.30 all’aeroporto di Linate, dove è stato circondato dai tifosi. Ibrahimovic al Milan: il LIVE della giornata 15.25 – Dopo circa tre ore e mezzo sono terminate le visite mediche dello svedese. Adesso Ibrahimovic si trasferirà alla Clinica Ambrosiana per ottenere l’idoneità sportiva. 13.00 – Ibrahimovic rilascia le sue prime dichiarazioni da giocatore rossonero: «Questa è casa mia, finalmente sono tornato». 12.27 – L’attaccante è giunto alla Madonnina ed è pronto a iniziare le visite mediche di rito. 11.50 – Ibrahimovic è salito in macchina e con un po’ di difficolta visto il gran numero di tifosi ... Leggi la notizia su calcionews24

