Ibrahimovic al Milan | la giornata LIVE | le parole dello svedese

Il Milan e tutti i suoi tifosi hanno riabbracciato Zlatan Ibrahimovic, atterrato in mattinata a Linate: il racconto LIVE della giornata Iniziata ufficialmente la nuova avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese è atterrato intorno alle 11.30 all'aeroporto di Linate, dove è stato circondato dai tifosi. Ibrahimovic al Milan: il LIVE della giornata 20.30 – Le parole di Zlatan Ibrahimovic al sito ufficiale del Milan. (CLICCA QUI PER LEGGERE LA PRIMA INTERVISTA DI Ibrahimovic) 19.10 – Finito il primo allenamento Milanista di Ibrahimovic. La sessione in palestra è durata 45 minuti ed è stata preceduta da una chiacchierata con Stefano Pioli. 18.04 – La terza ufficialità di giornata è quella di Zlatan Ibrahimovic: il contratto dello svedese è stato regolarmente depositato in lega. 17.40 – Ibrahimovic ha raggiunto Milanello e dopo aver salutato lo staff ...

