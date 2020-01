Ibrahimovic al Milan, il racconto LIVE della giornata: lo svedese pronto per le visite (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Milan e tutti i suoi tifosi si apprestano ad abbracciare nuovamente Zlatan Ibrahimovic: il racconto LIVE della giornata Tutto pronto a Milano per lo sbarco di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese atterrerà alle 11 a Linate e poi inizierà la sua giornata rossonera con le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Domani, invece, la presentazione ai giornalisti. Ibrahimovic al Milan: il LIVE della giornata 11.50 – Ibrahimovic è salito in macchina e con un po’ di difficolta visto il gran numero di tifosi presenti è partito alla volta della Madoninna per le visite mediche 11.40 – Lo svedese è stato accolto all’esterno dell’aeroporto da tantissimi tifosi del Milan che lo hanno accolto con cori e applausi. (CLICCA QUI PER IL VIDEO) 11.30 – Con cinque minuti di anticipo l’aereo che trasporta Zlatan Ibrahimovic è atterrato a Linate. Abbraccio con ... Leggi la notizia su calcionews24

