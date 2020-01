Ibrahimovic al Milan, il racconto LIVE della giornata: alle 11.35 lo sbarco a Linate (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Milan e tutti i suoi tifosi si apprestano ad abbracciare nuovamente Zlatan Ibrahimovic: il racconto LIVE della giornata Tutto pronto a Milano per lo sbarco di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese atterrerà alle 11 a Linate e poi inizierà la sua giornata rossonera con le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Domani, invece, la presentazione ai giornalisti. Ibrahimovic al Milan: il LIVE della giornata 11.00 – L’arrivo di Ibrahimovic, inizialmente previsto per le 11, sarà posticipato di mezz’oretta. Intanto al di fuori di Linate cresce l’attesa dei tifosi Milanisti, già raggiunte le 50 presenze (ma il numero è destinato ad aumentare) 11.08 – Zvonimir Boban è arrivato da pochi minuti all’aeroporto di Linate per accogliere Ibrahimovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : Già tanti tifosi del #Milan a Linate in attesa di #Ibrahimovic @MilanNewsit - DiMarzio : #Milan, domani il giorno di #Ibrahimovic: visite, firma e primo allenamento ? - Gazzetta_it : Domani è il giorno di #Ibrahimovic: dallo sbarco alle visite, seguitelo in diretta su @Gazzetta_it -