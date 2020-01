Ibra atterrato sul pianeta Milan per salvarlo: entusiasmo tra i tifosi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Zlatan è sbarcato. Ibra è tornato a Milano, e per giocare in rossonero, dopo otto anni di attesa. L’arrivo a Linate alle 11,30, accolto da Zvonimir Boban, mentre Paolo Maldini è rimasto a Casa Milan dove lo svedese firmerà il contratto con il Diavolo dopo aver sostenuto le visite mediche alla clinica ‘La Madonnina’. All’uscita, dopo essere sbarcato nel terminal dei voli privati, l’auto di Ibra è stata circondata da numerosi tifosi in festa. VIDEO MN – entusiasmo alle stelle per Ibrahimovic! https://t.co/BTEe4vyFhl— MilanNews.it (@MilanNewsit) 2 gennaio 2020 L’attaccante, che ha trascorso il Capodanno in Svezia con la famiglia, sarà presentato domattina in conferenza stampa alle 10. Poi via a Milanello per conoscere i nuovi compagni. Ibra sarà lunedì a San Siro per assistere, da spettatore, a Milan-Sampdoria. Probabile esordio, part-time, ... Leggi la notizia su open.online

