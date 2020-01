I primi neonati nati nel nuovo anno: Bianca e Diego (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 31 dicembre è uno dei giorni più attesi dell’anno, non solo perché è Capodanno e per i festeggiamenti della notte, ma perché segna la fine di un anno e l’inizio di quello nuovo, per il quale una persona ha aspirazioni più alte e più speranza che le cose possano cambiare e andare meglio. Come ogni anno, l’UNICEF ha celebrato i bambini nati nel giorno di capodanno ed ha stimato che il primo gennaio siano nati, soltanto in Italia, 1.210 bambini, mentre ne siano nati in tutto il mondo, circa 392.078. Sono cifre ancora da confermare, ma una notizia è stata diffusa, quella della prima neonata nata a Roma, nella notte di Capodanno. Si tratta di una femminuccia di nome Bianca. È nata nella casa di cura Santa Famiglia da mamma Ilaria, una donna romana di 41 anni e da papà Vincenzo. La ... Leggi la notizia su bigodino

