I Nostri Anni è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso per il 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è I Nostri Anni. Il brano arriverà nel 2020, a gennaio, ma ancora non si conosce la data certa di approdo in radio. Il cantautore romano ha salutato il nuovo anno con l'annuncio del suo ritorno in radio, senza ancora dichiarare per quando è previsto il suo ritorno. Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso I Nostri Anni rappresenta il naturale seguito discografico di Non Avere Paura, che è diventato la colonna sonora di Baby 2 dopo l'addio ai Thegiornalisti arrivato a sorpresa dopo il grande concerto che hanno tenuto al Circo Massimo di Roma. Già annunciato il tour di supporto al nuovo album, quello da solista, che sarà rilasciato nei prossimi mesi e portato nei maggiori palcoscenici italiani. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita, saranno quindi consegnati secondo le modalità abituali quindi ... Leggi la notizia su optimaitalia

