I Ferragnez nel resort da 1200 euro a notte: "La salute è ricchezza" - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Serena Granato Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il benvenuto al nuovo anno 2020, in un resort di lusso a Dubai Una delle coppie vip più chiacchierate del 2019 è tornata al centro del gossip, per via di alcune indiscrezioni emerse in rete nelle ultime ore. Parliamo dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez sono volati al caldo e più precisamente a Dubai, in vista dei festeggiamenti del Capodanno 2020. I due vip, insieme al loro primogenito, hanno detto addio al 2019 e accolto il nuovo anno 2020 soggiornando in un resort a 5 stelle. Un hotel che fa discutere per i costi elevati che i due consorti sarebbero disposti a sostenere per il loro soggiorno negli Emirati Arabi Uniti. La destinazione in cui i Ferragnez hanno dato il benvenuto al 2020 può dirsi un vero e proprio paradiso terrestre. E ció lo si direbbe soprattutto alla visione delle nuove immagini visibili sul profilo ... Leggi la notizia su ilgiornale

