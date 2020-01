I fatti vostri, metà puntata del 30 dicembre 2019 ritrasmessa per errore (Di giovedì 2 gennaio 2020) Anno nuovo, puntata vecchia. A I fatti vostri le festività portano via la diretta per le meritate vacanze, ma complice un errore di messa in onda della rete, accade quello che non ti aspetti. Andiamo per ordine: dopo la normale trasmissione della prima parte durata 3/4 d'ora con le rubriche di cucina e pollice verde con Roberta Morise, l'angolo storico condotto da Umberto Broccoli e le storie raccontate 'in piazza' si conclude con un blocco pubblicitario.Alla ripresa però c'è qualcosa che non torna, bensì ritorna: il cast cambia improvvisamente outfit, sotto la giacca di Magalli ecco comparire un gilet rosso che fino a poco prima non aveva indosso, la Morise vista precedentemente con i capelli sciolti, ora sono elegantemente raccolti e la camicia della prima parte? Sostituita con un caldo maglione.I fatti vostri, metà puntata del 30 dicembre 2019 ritrasmessa per ... Leggi la notizia su blogo

see_lallero : I fatti vostri, metà puntata del 30 dicembre 2019 ritrasmessa per errore - immishingaround : Ma basta, lo abbiamo capito tutti che è bisestile, avete rotto più di quelli che sbagliano ma fatevi un po' anche i fatti vostri - RicetteInTv : “I Fatti Vostri”: ravioli al cotechino con salsa di lenticchie di Nicolò Momesso -