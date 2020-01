Hotel Barcelona, Suda 51 indica il 2021 come possibile finestra di lancio (Di giovedì 2 gennaio 2020) L'anno scorso, IGN Japan ha fatto una diretta live con due dei registi giapponesi più enigmatici: Suda51 e Swery. Entrambi sono noti per i giochi stravaganti e surreali con storie molto particolari. Durante l'intervista parlarono di un progetto a cui i due stavano lavorando e che si chiama Hotel Barcelona. Ora sembra che il gioco abbia una finestra di lancio.Il titolo è stato annunciato nella diretta come un gioco del genere suspense a tinte horror, pubblicato da Devolver Digital. All'inizio si pensava fosse tutto uno scherzo, o fosse comunque un altro gioco con questo nome in codice. Ora, l'account Twitter di Devolver Digital ha pubblicato uno strano tweet di celebrazione al 2020 con la frase "è stato spostato al 1° trimestre del 2021". come risposta, Suda 51 ha pubblicato l'anno 2021 con in mezzo il titolo del gioco, Hotel Barcelona.Ovviamente il tweet può significare molte cose e ... Leggi la notizia su eurogamer

