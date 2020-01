Hospice Solofra, una targa dalle famiglie Marino e Fiore (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSolofra (Av) – Un sentito riconoscimento, che si va ad aggiungere ai numerosissimi attestati di gratitudine, di stima e di affetto ricevuti in questi anni, per la meritoria opera nel prendersi cura della persona sofferente, nel seguirla e sostenerla in tutti i suoi bisogni. La dignità del paziente è un valore inviolabile da rispettare sempre, ed è questo lo spirito alla base di ogni attività medica, infermieristica, assistenziale e organizzativa che caratterizza l’impegno quotidiano di tutto il personale del Pain Control Center Hospice di Solofra, il centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell’Asl Avellino. L’Hospice di Solofra, i cui servizi sono gestiti dalla Cooperativa Lavoro per la Salute e dalla Casa di Cura Sant’Anna, rappresenta un’efficiente e adeguata risposta terapeutica assistenziale, in forma integrata, alle ... Leggi la notizia su anteprima24

