Hockey ghiaccio, EBEL 2020: sarà Greg Ireland il nuovo coach di Bolzano! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Come nella più classica tradizione altoatesina, la dirigenza dell’HCB Alto Adige Alperia non ha voluto perdere tempo. Dopo aver comunicato l’esonero del coach Clayton Beddoes nel corso di questa mattinata, la società bianco-rossa ha bruciato le tappe e ha già annunciato il nome del sostituto: Greg Ireland. Il nuovo tecnico quindi, si siederà sin da domani (match contro Innsbruck) sulla panchina dei Foxes. Un cambio di timoniere che ha scosso il mondo dell’Hockey bolzanino che, effettivamente, aveva bisogno di un cambio radicale dopo una stagione vissuta tra troppi alti e bassi. Dopo un avvio complicato con ben 5 sconfitte nelle prime 7 uscite, tutto sembrava essersi rimesso a posto con un filotto di 10 successi in 11 turni, prima di ripiombare in un calvario da 8 ko in 14 uscite (con 4 di questi successi ottenuti solamente dopo l’overtime). Da un canadese ... Leggi la notizia su oasport

