Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano esonera coach Clayton Beddoes (Di giovedì 2 gennaio 2020) Per mezzo di uno stringato comunicato l’HCB Alto Adige Alperia ha annunciato questa mattina di avere sollevato dall’incarico coach Clayton Beddoes. Una notizia che sorprende solo in parte, visti i risultati non eccezionali dei Foxes in questa stagione, ma che a quanto pare non riguarda solamente quanto sta accadendo sul ghiaccio per la formazione bianco-rossa che prende parte alla Erste Bank EisHockey Liga – EBEL. “L’HCB Alto Adige Alperia comunica ufficialmente che Clayton Beddoes non è più l’allenatore della squadra. La decisione, che ha effetto immediato, è stata presa in seguito ad attente valutazioni sul piano sportivo ed extra-sportivo. Al coach canadese vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e gli auguri per il futuro. Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo head coach. Fabio Armani e Alexander Egger sono invece confermati nel ruolo di ... Leggi la notizia su oasport

