Hockey ghiaccio, Alps League 2020: Lubiana stende Renon, Val Pusteria seconda, vincono Cortina e Vipiteno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Questa sera si è disputato il primo turno di Alps Hockey League 2020 del nuovo anno. Tutte le squadre erano in campo per diversi match di grande importanza, specialmente per la parte alta della graduatoria. Nel big match della serata la capolista Olimpija Ljubljana passa in casa di Renon, ex seconda in classifica, e porta a 5 punti il margine di vantaggio sulla piazza d’onore ora detenuta da Val Pusteria che passa ad Asiago. Negli altri incontri vittorie per Cortina e Vipiteno, mentre Gherdeina viene messa ko da Jesenice e Fassa scivola a Kitzbuhel. I MATCH DELLA SERATA Rittner Buam – HK SZ Olimpija Ljubljana 3-4. La super-sfida al vertice regala tre pesantissimi punti agli sloveni. Renon passa due volte in vantaggio ma non basta. Prima ci pensa Kostner a sbloccare il match al minuto 19:41 su assist di Lane, ma l’Olimpija pareggia al 21:38 con Orehek su assist di ... Leggi la notizia su oasport

