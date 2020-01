‘Ho paura di stare male ancora…’: Emma Marrone dopo il tumore, la confessione sul male e lo stalking (Di giovedì 2 gennaio 2020) Emma Marrone fa un bilancio sul 2019: ecco le sue parole Il 2019 è appena passato e in tanti hanno deciso di fare un bilancio di quello che è accaduto in questi dodici mesi. Tra loro c’è anche Emma Marrone che sicuramente lo ricorderà per cose positive, tipo il suo nuovo disco e l’affetto dei fan, ma anche negative, ossia il ritorno della malattia. Qualche settimana fa, nel corso di un’intervista realizzata e Le Iene Show, la cantante statunitense ha dichiarato: “Appena sai queste notizie ti incazzi, piangi e hai paura”. E’ questa la reazione quando l’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi ha scoperto di essere di nuovo malata: “Oggi sto bene, ma ho ancora paura di stare male cerco di vivermela al meglio tutti i giorni”. Per fortuna è solo un brutto ricordo, mentre sulla decisione di dire al suo vasto pubblico del male che l’ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

