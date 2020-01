Gretel e Hansel: l'inquietante trailer del film horror (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gretel e Hansel riporterà sul grande schermo l'inquietante fiaba e online è stato condiviso il primo trailer del progetto. Gretel e Hansel, di cui è stato diffuso il primo trailer, porta sul grande schermo una nuova versione della fiaba classica. Il video introduce l'inquietante atmosfera che contraddistingue il racconto di un bambino e di sua sorella che incontrano la strega che che li conduce in un mondo oscuro e pericolosamente mortale. Il trailer offre molti momenti terrificanti, apparizioni e passaggi in cui la strega inizia i preparativi per il suo "pasto". Il film è diretto da Osgood Perkins e ha come protagoniste Sophia Lillis, nel ruolo di Gretel, e Alice Krige in quello della strega. Il fratellino della teenager ... Leggi la notizia su movieplayer

