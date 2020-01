Gregoretti, Matteo Salvini: “Mi incarcerino pure, ho solo difeso il mio Paese” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini depositerà entro domani la sua memoria difensiva sul caso Gregoretti, per il quale è indagato per sequestro di persona. Spiegando di rischiare fino a 15 anni di carcere l'ex ministro dell'Interno afferma: "he i Senatori decidano secondo coscienza se ho difeso l’interesse nazionale oppure no, non ho paura della sinistra e delle sue vendette. Sto studiando vita e opere di Silvio Pellico...! Mi processino e mi incarcerino pure se credono, ho sempre agito a difesa del mio Paese e della sicurezza degli Italiani". Leggi la notizia su fanpage

