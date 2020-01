Grande Fratello Vip, Wanda Nara confessa: “Non è stato facile” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Wanda Nara confessa: “Sola con cinque figli, non è stato facile” Mancano ormai pochissimi giorni prima dell’inizio del Grande Fratello Vip. Sul reality, che inizierà l’8 gennaio, da mesi sono stati annunciati gli opinionisti, che saranno il cantante Pupo e Wanda Nara, moglie-manager di Mauro Icardi. Quest’ultima, prima d’iniziare la sua nuova esperienza, ha rilasciato un’intervista a Grazia in cui ha parlato di suo marito e della sua famiglia. La sua sembra un vita serena e felice, considerato anche il cospicuo conto in banca, ma in realtà Wanda Nara ha rivelato che stare dietro ai suoi figli, ora che il marito è a Parigi perché gioca nel PSG, non è semplice. L’opinionista infatti ha ammesso: “Quando è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a ... Leggi la notizia su lanostratv

