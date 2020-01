Gran Bretagna, unioni civili anche per le coppie etero: celebrata la prima cerimonia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nell’ultimo giorno del 2019 si è potuta celebrare in Inghilterra la prima unione civile di una coppia eterosessuale, dopo l’entrata in vigore della legge il 2 dicembre. anche in Galles è ora possibile unirsi civilmente fra uomo e donna, mentre la Scozia aveva già provveduto e l’Irlanda del Nord lo farà a febbraio. Le unioni civili sono state introdotte nell’ordinamento britannico nel 2005 come una forma di tutela per le coppie gay, alle quali nel 2014 è stato esteso anche il matrimonio. Ma molte coppie etero sentivano il bisogno di un istituto alternativo al matrimonio e analogo a quello riservato alle coppie Lgbt. A dare inizio alla battaglia legale sono stati Rebecca Steinfeld (38 anni) e Charles Keidan (43 anni), che dal 2014 hanno cercato di usufruire dell’istituto, consentito alle sole coppie omosessuali. I due sostenevano che privare gli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : @d_condorelli Eh si certo.. autodidatta... ?? La lascio con questi 60 anni di risorse sottratte ai privati da quei c… - mikless94 : RT @borghi_claudio: @d_condorelli Eh si certo.. autodidatta... ?? La lascio con questi 60 anni di risorse sottratte ai privati da quei comun… - Gian_Santovito : RT @borghi_claudio: @d_condorelli Eh si certo.. autodidatta... ?? La lascio con questi 60 anni di risorse sottratte ai privati da quei comun… -