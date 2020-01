Grafico Paolo Fox Cancro 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri (Di giovedì 2 gennaio 2020) Con l’arrivo del nuovo anno, arriva puntuale anche l’oroscopo di Paolo Fox. Durante la puntata di Capodanno de I Fatti Vostri, Paolo Fox ha spiegato come andrà questo nuovo anno del 2020 segno per segno. Paolo Fox ha inoltre mostrato il Grafico annuale dove ha spiegato cosa succederà nel dettaglio di ogni mese. In questo articolo ci concentreremo sul segno del Cancro. E’ forse il vostro segno zodiacale? Bene, allora andiamo a vedere insieme il Grafico per quest’anno. Grafici oroscopo Paolo Fox 2020: come sarà il nuovo anno per il segno del Cancro Come sarà questo nuovo anno 2020 per i nati sotto il segno del Cancro? Si parte subito con un’opposizione di Giove e Saturno. Questo però non significa che le cose non andranno bene, ha assicurato Paolo Fox a I Fatti Vostri. I Cancro saranno un po’ polemici almeno all’inizio del nuovo anno ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

