Grace and Frankie 6, pronta la sfida alla terza età con una nuova invenzione geniale (trailer) (Di giovedì 2 gennaio 2020) L'attesa per il ritorno dell'irresistibile duo Jane Fonda-Lily Tomlin non è più così lunga, e ad addolcirla ulteriormente arriva ora il primo trailer di Grace and Frankie 6, su Netflix dal 15 gennaio 2020. In questo primo sguardo alla penultima stagione – la settima arriverà nel 2021 e farà di Grace and Frankie la produzione originale Netflix più longeva – vediamo Frankie brindare al matrimonio di Nick e Grace dinanzi alle rispettive famiglie a dir poco sorprese. In alto i calici per gli sposini! L'allegria dell'anticonformista settantenne interpretata da Lily Tomlin è però minata da un evidente senso d'abbandono. Superata l'antipatia reciproca e costrette a convivere dopo i coming out dei rispettivi mariti, Grace e Frankie hanno infatti sviluppato un rapporto simbiotico, e questo è il primo momento in cui si ritrovano a vivere separate. Frankie teme che il loro legame possa ... Leggi la notizia su optimaitalia

