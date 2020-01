Gli scienziati dicono che gli alieni non sono come li immaginiamo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Che non siamo le uniche forme viventi nell’universo lo pensano in molti, da tantissimi anni. Quando a diffonderlo è la scienza, ci si convince ancora di più che sia così. A parlare della vita intelligente extraterrestre è Seth Shostak del SETI Institute di Mountain View, che ribadisce: “Presuntuoso pensare che la Terra sia l’unico pianeta con forme di vita”. Grazie ai nuovi studi, gli alieni potrebbero rivelarsi diversi da come li abbiamo sempre immaginati. alieni diversi dall’immaginario A tutti gli effetti, gli alieni potrebbero avere un aspetto diverso dall’immaginario comune. Questo perché il modello di base da cui partiamo per interrogarci su altre possibili forme di vita è quello della nostra Terra. Pensiamo che esista un solo modo di stare al mondo, il nostro. Anche portando agli estremi l’immaginazione, sarà difficile uscire dallo schema mentale che il modo in cui ... Leggi la notizia su thesocialpost

Rastamau1 : RT @soniabetz1: I bambini hanno bisogno di microbi non di antibiotici per sviluppare l'immunità, lo dicono gli scienziati - madliber : RT @eccapecca: Quasi mezzo miliardo di mammiferi, uccelli e rettili sono morti durante 4 mesi di incendi in tutta l'#Australia, secondo gli… - ClaudioZavatti1 : RT @soniabetz1: I bambini hanno bisogno di microbi non di antibiotici per sviluppare l'immunità, lo dicono gli scienziati -