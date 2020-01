Gli incendi in Australia trasformano i ghiacciai della Nuova Zelanda: panorami surreali [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il fumo degli incendi che stanno devastando gli stati di Victoria e Nuovo Galles del Sud, in Australia, ha trasformato i ghiacciai dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda con una sfumatura di marrone. Gli utenti hanno inondato i social media di foto e video dell’incredibile panorama (vedi foto nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). “Questa è la vista dalla cima del Tasman Glacier, Nuova Zelanda. Tutta l’Isola del Sud sta sperimentando le nuvole degli incendi”, ha scritto un utente in riferimento al video che trovate in fondo all’articolo. Il cielo è completamente arancione e quello che era ghiaccio bianco ha assunto una surreale colorazione marrone. In una nota, il Bureau of Meteorology ha dichiarato che “un’estesa foschia da fumo” è stata osservata nel Nuovo Galles del Sud orientale e nello stato di Victoria “e si estende sia verso nord verso il Queensland e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

